القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:06 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر (كأس ليبرتادوريس)

يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر (كأس ليبرتادوريس)

مشاهدة مباراة بوكا
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر (كأس ليبرتادوريس)
سنعرض لكم القنوات الناقلة وموعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز “سوبر كلاسيكو” نهائي كوبا ليبرتادورس الجديد، وذلك بعد  انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لتأتي مباراة العودة الحاسمة في فوز أحد الفريقين باللقب المرتقب، في مباراة سيتابعها الملايين حول العالم.

الموعد الجديد لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز
أعلن اتحاد كرة القدم لقارة أمريكا الجنوبية أن لقاء بوكا جونيور وريفر بليت سيلعب غداً السبت في الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت السعودية ، التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، ضمن إياب نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس، والتي سيتأهل الفائر باللقب للمشاركة في كأس العالم للأندية بجانب الترجي التونسي وكاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني وغيرهم من الفرق التي حصلت على البطولات القارية بقارات العالم.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر 9-12-2018 (كأس ليبرتادوريس) River Plate HD كورة ستار

وستقوم قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي 2 بإذاعة لقاء نهائي كأس ليبرتادوريس على الهواء مباشرة من خلال النايل سات وبالتعليق العربي، المباراة سوف يعلق عليها المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي وسيكون هناك استوديو تحليلي سيتواجد به كلاً من خالد بيومي وزبير بيه.

انتهي لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وحال أنتهاء مباراة ليوم بين مباراة ريفر بليت وبوكا جونيور بالتعادل بأي نتيجة سيتجه الفريقين إلي ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ستكون تشكيلة ريفر بليت هي في حراسة المرمى: أرماني. الدفاع: كاسكو، بينولا، مايدانا، كوارتا ومونتييل. الوسط: مارتينيز، بونزيو، بيريز، بالاسيوس. الهجوم: براتو.


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