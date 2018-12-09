يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر (كأس ليبرتادوريس)

سنعرض لكم القنوات الناقلة وموعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز “سوبر كلاسيكو” نهائي كوبا ليبرتادورس الجديد، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لتأتي مباراة العودة الحاسمة في فوز أحد الفريقين باللقب المرتقب، في مباراة سيتابعها الملايين حول العالم.





الموعد الجديد لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز

أعلن اتحاد كرة القدم لقارة أمريكا الجنوبية أن لقاء بوكا جونيور وريفر بليت سيلعب غداً السبت في الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت السعودية ، التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، ضمن إياب نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس، والتي سيتأهل الفائر باللقب للمشاركة في كأس العالم للأندية بجانب الترجي التونسي وكاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني وغيرهم من الفرق التي حصلت على البطولات القارية بقارات العالم.