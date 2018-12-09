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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:06 م

عمر مروان: وسائل الإعلام تساهم فى بناء المجتمع وتكوين اهتماماته

عمر مروان
عمر مروان
أ ش أ
dostor.org/2429682

أكد المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أهمية دور وسائل الإعلام في تبصير المجتمع بقضاياه وتكوين اهتماماته ورسم توجيهاته في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام تعد مصدرًا رئيسيًا من مصادر التوعية والتثقيف وبناء الفكر وتساهم من خلال ما تقدمه من طرح هادف وموضوعي في بناء المجتمع؛ وزادت أهميتها بالتطور التكنولوجي الكبير في أدوات نقل المعلومات.
وقال المستشار مروان - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العلمي لكلية الحقوق جامعة عين شمس بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة - إن المؤتمر يناقش أحد أهم الموضوعات التي تمس المجتمع وهو الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام، وأنه انطلاقا من أهمية وخصوصية وفاعلية الدور الذي يقوم به الإعلام فكان من الضروري أن يتم العمل على وضع القوانين المنظمة له والتي تتضمن تحديدًا واضحًا للمباح والمحظور في إطار حرية الرأي والمسؤولية، ‏بالإضافة إلى إصدار مواثيق الشرف التي تحدد أخلاقيات المهنة ومبادئها وحقوق وواجبات العاملين بها حتى يتسنى للإعلام أداء دوره في إطار من المشروعية والمهنية.
و‏أضاف أن الرسالة الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشهودة قد تبني أو تهدم، فهي سلاح ذو حدين ينبغي على مستخدميها الإلمام بقواعدها وضوابطها حتى يحمي نفسه ولا يصيب غيره، موضحًا أنه على الصعيد الدستوري حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على صون حرية الفكر والرأي وكفلت لكل إنسان حق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير، ففي دستور عام 2014 أخذ منحنى أكثر تقدمًا في مجال صون حرية الفكر والتعبير الذي نص على حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو على العلانية باستثناء الجرائم المتعلقة ‏بالتحريض على العنف أو التميز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
‏وتابع وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إنه على صعيد القانون وفيما يتعلق الواجبات والالتزامات المقررة على وسائل الإعلام والإعلاميين فقد تم نص قانون علي حظر بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو يدعو إلى مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة ‏أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو التعرض إلى الحياة الخاصة للمواطنين.
‏وأشار مروان إلى أنه على الصعيد الأخلاقي، وانطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية تحديد القواعد والاتجاهات الأخلاقية الحاكمة لممارسة العمل الإعلامي فقد صدر قرار نقابة الإعلاميين رقم 17 لسنة 2017 بشأن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي الذي تتضمن المبادئ الملزمة للعمل الإعلامي.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، بأهمية دور الإعلام في المجتمع، لافتًا إلى أهمية اختيار كلية الحقوق لموضوع المؤتمر والذي يتحدث عن "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" لما لها من تأثير قوى على كافة أفراد المجتمع.

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