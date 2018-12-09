ختام أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية

اختتمت الهيئة العامة لقصور فعاليات أسبوع الدمج الثقافى لأطفال الحدود، بحضور رئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، التي بدأت بتفقد معرض نتاج الورش التي أقيمت لأطفال العريش والقاهرة.



وأعقب المعرض عرض مسرحى نتاج الورش عن التوعية الانتخابية للأطفال بعنوان "صوت خاص بنا" شارك فيه الأطفال، كما تم توزيع شهادات تقدير وهدايا للأطفال.



الجدير بالذكر أن الهيئة أقامت أسبوع الدمج الثقافى الأول مع أطفال "مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد"، وذلك من أجل تقديم وتنمية الزاد الثقافي وإبراز مواهب الطفل وتنميته فكريا وثقافيا واجتماعيا.