مصدر سوري: طيران إسرائيل استهدف مطار دمشق عبر لبنان

أكد مصدر عسكري سوري رفيع المستوى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي اخترق الأجواء اللبنانية الجنوبية وحاول استهداف محيط مطار دمشق الدولي، مساء اليوم بعدد من الصواريخ وتم إسقاطها جميعا.



وأوضح المصدر ذاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه لم يتم استخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس 300" خلال التصدي للعدوان "الفاشل على الأراضي السورية".



ونوه المصدر ذاته بأنه لم يتم تحديد الأهداف التي حاول الاحتلال استهدافها، نظرا لإسقاط جميع الصواريخ التي تم إطلاقها من الأجواء اللبنانية.