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سياسي
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:50 م

معتز محمود: السيسي يصنع نقلة اقتصادية وتنموية هائلة مع إفريقيا

معتز محمود: السيسي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2429611

ثمن النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس النواب، العديد من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، على هامش أعمال المنتدى الثالث إفريقيا 2018، ومنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قارة إفريقيا والتعاون معها في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

ولفت "محمود" إلى أن السيسي يرسي علاقات غير مسبوقة مع إفريقيا القارة البكر ذات الموارد الهائلة. وذلك لصالح مصر وإحداث نقلة اقتصادية وتنموية هائلة بها.

منوها في بيان له اليوم، بقرار الرئيس السيسي تفعيل، التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وكذلك إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 فى إطار الاحتفال العالمى لمكافحة الفساد وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد، قائلا إنها قرارات زعيم كبير تعزز الوجهة المصرية الأفريقية الراهنة ورغبة السيسي في إحداث نقلة حقيقية على صعيد العلاقات مع إفريقيا.

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