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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:44 م

"مياه شرب الجيزة": الأرصاد لعبت دورًا مهمًا فى مواجهة الأمطار

مياه شرب الجيزة:
أ ش أ
dostor.org/2429607

أكد منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التعاون والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية كان أحد أهم أسباب التغلب على مواجهة الأمطار.

وقال بدوي، خلال لقائه مع المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصرف الصحي، والدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية - إن هيئة الأرصاد وفرت المعلومات التي ساعدت في اتخاذ القرار برفع حالة الطوارئ والتواجد بالشارع، وفقا لخطة الأمطار بنقاط التمركز، مشيرا إلى أن هيئة الأرصاد لعبت دورا كبيرا في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، حيث جاءت تحذيراتها قبل أيام من هطول الأمطار على القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن إتاحة المعلومات الدقيقة عن حالة الطقس والتغيرات المناخية كل ساعة وإخطار كافة الجهات المعنية بالدولة أهم واجبات الهيئة وأنها تسعى دائما لتطوير وتحديث الأجهزة ورفع مهارات وتدريب العنصر البشري لتحقيق المستهدف، لافتا إلى أن الهيئة بصدد تحديث برامج تحدد نقاط تجمعات مياه الأمطار الأمر الذي سيساعد متخذي القرار في توجيه المعدات وفرق الطوارئ وإعادة انتشار المعدات بالشكل الأمثل.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم رئيس هيئة الأرصاد الجوية ومنحه درع القاهرة للصرف الصحي وكتاب المئوية الذي وثق منظومة الصرف بالقاهرة أكثر من مائة عام وذلك للتعاون المتميز بين الهيئة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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