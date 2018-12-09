القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
اقتصاد
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:43 م

مشاركون بإفريقيا 2018: التصديق على اتفاقية التجارة الحرة ضرورة

مشاركون بإفريقيا
أ ش أ
dostor.org/2429606

أكد المشاركون في فعاليات جلسة "منطقة التجارة الحرة القارية" بمنتدى "إفريقيا 2018 "، ضرورة تحقيق التكامل بين كافة الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة في ظل طبيعة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، مشيرين إلى أهمية المسارعة في اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي وقع عليها نحو 49 دولة إفريقية خلال الفترة الماضية.

وقالت رقية الدرهم، نائبة وزير الصناعة والاستثمار والتجارة المغربية - خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ- إن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من الإمكانات والموارد الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى استعداد المملكة المغربية ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع كافة دول القارة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن المغرب تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمار داخل إفريقيا في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الطاقة والكهرباء والأسمدة، وكذلك بالقطاع الزراعي في دول غرب إفريقيا.

وأوضحت رقية الدرهم أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة ليس كافيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وهناك ضرورة حتمية لتنفيذ العديد من الإجراءات وتحسين البنية التحتية لتيسير حركة التجارة والاستثمارالمشترك بين كافة دول القارة..مشيرة إلى أن بلادها تلعب دورًا كبيرًا داخل الاتحاد الإفريقي وتمتلك المميزات النوعية التي ستعود بالنفع لكافة دول القارة، في ظل امتلاكها العديد من الاتفاقيات التجارية.

ومن ناحيته قال روبرت ديفيس وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، إنه على الرغم من امتلاك قارة إفريقيا العديد من الثروات والموارد الهامة إلا أن متوسط نسبة التبادل التجاري بين كافة الدول الإفريقية لا يتجاوز الـ16%، وهو الأمر الذي لا يمثل سوى 3% من مؤشرات التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هناك إشكالية رئيسية تواجه خطط التكامل التجاري يتمثل في افتقاد القارة للبنية التحتية اللازمة، وكذلك عدم التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشياء التي تتجاوز في أهميتها الحديث عن إزالة القيود الجمركية أبرزها جودة وقوة المنتجات ذات القيمة المضافة.

ولفت روبرت ديفيس إلى أن أغلب الدول المهمة بالقارة وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA "، معتبرا أن الاختبار الحقيقي لها يتمثل في مدى التزامها بالبنود المقرر وضعها بها، متابعا أن الوقت قد حان لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والتصنيعي بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل التواجد القوي لعدد من الدول داخل القارة مثل الهند والصين التي تستحوذ على نصيب كبير من التجارة والاستثمار بالقارة.

من ناحيته، قال فرانسيس مانجيني ممثل منظمة الكوميسا، إن هناك أكثر من 49 دولة وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال الفترة الماضية، كما صدق عليها نحو 13 دولة، مشيرًا إلى أن بدء دخول الاتفاقية حيّز التفعيل يتطلب الوصول بعدد الدول المصدقة عليها لنحو 32 دولة فقط.

وأوضح أن القارة تمتلك العديد من المزايا النسبية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع الكثافة السكانية وتجاوزها الـ1.2 مليار نسمة، كما تشير التقارير الدولية إلى أن القارة ستنجح في جذب استثمارات بقيمة 29 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأكد فرانسيس مانجيني على أن التكامل الاقتصادي يأتي على رأس أولويات منظمة الكوميسا والاتحاد الأفريقي ككل وفقا لأجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم دول القارة بحشد كافة مواردها لتحقيق التغيير والتكامل خلال الفترة المقبلة، موضّحًا أن السلام والأمن أحد الركائز الهامة اللازمة لجذب رؤوس الأموال الجديدة داخل القارة الإفريقية.

قال آدم عدزوجينو المستشار الخاص للجنة التنفيذية لمبادرة آفرو تشامبيونز "AFRO champions "، إن المبادرة تعمل مع أكثر من 20 دولة إفريقية بما يخدم أهداف التكامل الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن التكامل يعد ضرورة قصوى لتغيير وجه القارة وتحقيق التنمية المستدامة لكافة الدول.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتم صياغة سياسات واضحة بشأن آليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مطالبًا بضرورة أن يتم عقد لقاءات مشتركة بين كافة الغرف التجارية بالدول الإفريقية لوضع الخطوط العريضة لتلك السياسات حتى تنجح الاتفاقية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 أيام

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 أيام

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

بث مباشر.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري العام HD

"القومي للسكان": الأمية خطر يحتاج إلى تضافر الجهود

الإمارات​ تستضيف الدورة المقبلة لقمة دول مجلس التعاون الخليجي

النواب يوافق على مد مدة تحصيل الضرائب العقارية حتى 2021

الأكثر قراءة

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

الباز: تميم هرب من مواجهة قادة دول الخليج في قمة "مجلس التعاون" (فيديو)

أول تعليق من "سعد لمجرد" عقب إطلاق سراحه

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

الباز: تميم هرب من مواجهة قادة دول الخليج في قمة "مجلس التعاون" (فيديو)

أول تعليق من "سعد لمجرد" عقب إطلاق سراحه

كشكول

إجراء قرعة كنترولى الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأسوان الأزهرية

أسوان الأزهرية تحتفل بيوم الشهيد

اتحاد طلاب جامعة الفيوم ينجح في مد فترة السماح لدفع المصروفات الدراسية

"العقوبات الدولية بين السياسة والاقتصاد" فى ندوة بآداب المنوفية

هندسة الزقازيق تبدأ في تنفيذ مشروع إعادة وتدوير مخلفات المباني

الأمصار

الإمارات: قمة الرياض دحضت مزاعم المشككين حول مجلس التعاون

"قمة الخليج" تؤكد تأييدها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته

الرئيس الفلسطيني: حماس جزء من شعبنا ولا نقبل وصفها بالإرهاب

الجبير: دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله بداخلها

الشيف "ميمو روما" ينظم حفل طهوي خيري تعود أرباحه لمرضى العيون

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

5 فوائد تتعلمها أثناء السفر

شكل أصابع يديك دليل خيانتك

الصحة

5 وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ العينين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎