وولفرهامبتون يفوز على نيوكاسل 2ـ1 في الدوري الإنجليزي
حقق فريق وولفرهامبتون انتصارا قاتلا علي مضيفه نيوكاسل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب سانت جيمس بارك في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.
تقدم دييجو جوتا لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 17، وتعادل نيوكاسل في الدقيقة 23 عبر اللاعب أيوزي بيريز، ونجح وولفرهامبتون في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق مات دوهيرتي، ولعب نيوكاسل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 لتعرض اللاعب دي أندري يدلين للطرد.
الفوز هو الثاني علي التوالي لفريق وولفرهامبتون بعد فوزه في الجولة الماضية علي تشيلسي، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد نيوكاسل عند 13 نقطة في المركز الـ15.