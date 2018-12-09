الباز: تميم هرب من مواجهة قادة دول الخليج في قمة "مجلس التعاون" (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عدم حضور قطر لقمة التعاون الخليجي جاء للهروب من من مواجهة قادة الخليج في قمة الرياض.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن دعوة تميم لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي "بروتوكولية"، ولا تعني أن الرباعي العربي تراجع عن موقفه، ولا قال "إحنا حبايب".

وأكد "الباز"، أن الرباعي العربي لا زال يتمسك بموقفه من قطر، ومتمسك بضرورة استجابة قطر للطلبات التي وثقتها الدول الأربعة من أجل حدوث تفاهم.