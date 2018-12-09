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سياسي
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:39 م

"عبدالعال" يرفع جلسة النواب بعد إقرار تعديلات عدد من التشريعات

عبدالعال يرفع جلسة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2429602

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان، مساء اليوم، على أن تعقد ظهر الغد الإثنين، وذلك بعد الموافقة على عدد من التشريعات التى تضمنت تعديلات نقابة الفنانين التشكيليين، والضريبة العقارية، وفرض عقوبات جديدة على التلاعب في أسعار المواد التموينية والبترولية.

وفى ختام الجلسة التى تأخرت عن الانعقاد 5 ساعات، طرح عبدالعال موافقة الأعضاء على تفويض رئيس البرلمان بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن ذلك الإجراء يأتي لاسيما في حال حدوث أي مستجدات في فترة يكون المجلس فيها غير منعقد، مما يستوجب تعديل موعد انعقاد الجلسات بعد الإعلان عنها، بما يتلائم مع هذه المستجدات.

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