حسين زين نائبا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية

أجرت الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم، بتونس، عملية اختيار تشكيل المجلس التنفيذي لدورة 2019 / 2020 لاختيار رئيس الاتحاد ونوابه ومدير الاتحاد.



وقد أسفرت النتائج عن استمرار محمد العواش رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية، وسعد جريس من السعودية نائبا أول لرئيس الاتحاد، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائًبا ثانيا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.



كما أسفرت النتائج عن استمرار المهندس عبدالرحيم سليمان، مديرًا عامًا لاتحاد إذاعات الدول العربية.

