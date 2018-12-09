أول تعليق من "سعد لمجرد" عقب إطلاق سراحه

أفرجت السلطات الفرنسية بشكل مؤقت عن المطرب المغربي سعد لمجرد يوم الخميس الماضي، وذلك عقب إيداعه السجن لعدة أسابيع عن تهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى ضاحية سان تروبيه بجنوب فرنسا.



وعلق "لمجرد" على إطلاق سراحه عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جديدة له وعلق عليها قائلا: "الحمدلله رب العالمين.. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من جمهور وإعلاميين وأصدقاء وفنانين والوالد والوالدة ربنا يخليكوا ليا".



ومن جانبه أعلن سعد لمجرد عن طرحه أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب يوم 17 ديسمبر الجاري والتي تحمل اسم "بدك إيه".



وفي نفس السياق تستمر التحقيقات الفرنسية حتى الآن حول واقعة اغتصاب سعد لمجرد فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها، بعد استدراجها فى أحد النوادى الليلية نهاية أغسطس الماضى.