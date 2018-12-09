تعادل ليل مع ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

تعادل فريق ليل مع مضيفه ستاد ريمس بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



تقدم ستاد ريمس عن طريق اللاعب ريمي أودين في الدقيقة 64، وتعادل فريق ليل من ضربة جزاء في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب نيكولاس بيبي.



ورفع نادي ليل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني في الترتيب العام للدوري الفرنسي لكرة القدم، كما ارتفع رصيد ستاد ريمس إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.