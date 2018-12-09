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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:31 م

تل أبيب تطلب من ميركل وقف تمويل المتحف اليهودي في برلين

ميركل
ميركل
أ ش أ
dostor.org/2429595

سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، الضوء على تقرير نشرته صحيفة "دي تاجيس تسايتونج" الألمانية كشفت فيه عن أن إسرائيل طلبت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقف تمويل المتحف اليهودي في برلين ضمن مجموعة مؤسسات أخرى، بزعم مساندتها للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تنف هذا التقرير.

كانت الصحيفة الألمانية قد نشرت هذا التقرير الخميس الماضي الذي أظهر أن السبب وراء هذا الطلب هو المعرض الخاص بمدينة القدس الذي يضمه المتحف، والذي يعكس منظورا إسلاميا فلسطينيا للمدينة.

ونشرت الصحيفة الألمانية خطابا من 7 صفحات بعث مباشرة إلى مكتب المستشارة الألمانية ومثله إلى وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وليس عن طريق السفارة الإسرائيلية في برلين كما هو متبع، طلبت الحكومة الإسرائيلية قطع التمويل الحكومي الألماني عن عشرات المنظمات غير الحكومية بزعم أنها مناهضة لإسرائيل، ومنها مهرجان برلين السينمائي الدولي والمنظمات المسيحية المساندة للفلسطينيين.

وبالرغم من أن الصحيفة الألمانية لا تملك دليلا واضحا على أن الخطاب أرسل من طرف مسؤولين إسرائيليين، إلا أن الحكومة الألمانية أكدت أن مباحثات جرت بين البلدين بشأن تمويل منظمات محددة، بالتماشي مع سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحصلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم على رد من مكتب رئيس الوزراء الذي لم ينف تقدمه هذا الطلب.

وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء أثار مسألة قطع التمويل عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية التي تصور الجيش الإسرائيلي على أنه مجرم حرب، وتدعم الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل ستستمر في محاربة هذه المنظمات.

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