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الثقافة
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:29 م

تأجيل عرض "الساعة الأخيرة" في "قرطاج"

تأجيل عرض الساعة
حسام الضمرانى
dostor.org/2429591

قررت إدارة "أيام قرطاج المسرحية" تأجيل عرض الساعة الأخيرة المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ20 من أيام قرطاج المسرحية إلى الخميس 13 ديسمبر، وذلك بدلا من غدٍ الاثنين، حيث يقدم العرض مرتين فى نفس اليوم على المسرح البلدي بتونس العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرًا، والثانية في تمام السابعة مساء.

يمثل الساعة الأخيرة مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، العرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل علي، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

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