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محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:29 م

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لعدة مشروعات بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية اللواء
محافظ الغربية اللواء هشام السعيد
أ ش أ
dostor.org/2429590

وجه محافظ الغربية اللواء هشام السعيد رئيس حي ثان المحلة الكبرى برصف شارع الترعة بطول 1700 متر وبعرض 12 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه على أن يتم البدء فيه أول يناير المقبل بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، وشارع نادي الشرطة بداية من أول الأسبوع المقبل المكون من حارتين بطول 750 مترا وبعرض 7 أمتار للحارة الواحدة وبتكلفة 5.5 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد لمدينة المحلة الكبري لتفقد عدد من الشوارع والمشروعات، مؤكدا أن جولته تستهدف معرفة المشكلات والمعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على حلها على الفور.

وجه المحافظ، مديرية الطرق والكباري بالمحلة برصف طريق المحلة المنصورة من أمام محلة أبوعلي في الاتجاهين من أول كوبري الملاحة حتى الطريق الدائري بطول 1600 متر، وتفقد نفق الشون لمناقشة مقترح تطويره، حيث تشمل أعمال التطوير تزويد النفق بسلالم كهربائية وعمل مخرجين للطوارئ وتغطية سقف النفق، مطالبا بضرورة مراعاة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والمظهر الجمالي للنفق والمنطقة.

وتفقد المحافظ - خلال جولته - مصنع تدوير القمامة، مؤكدا اهتمامه بالتخلص من كافة تراكمات القمامة الموجودة بالمصنع لتحويله إلى مصنع حضاري حفاظا على سلامة المواطنين، متابعا أعمال تركيب غربالين جديدين سيعملان بطاقة 20 طن/ ساعة والمقدمين منحة من البرنامج الوطنى لتدوير المخلفات الصلبة.

ووجه المحافظ بسرعة تشغيلهما فى مدة لا تتجاوز 10 أيام مع إجراء الصيانة اللازمة للمصنع بأكمله، مشددا على أنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الأداء من قبل الشركة المتعاقد معها على نقل التراكمات وتشغيل المصنع، فضلا عن الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين واستخدام كافة أدوات السلامة المهنية بالمصنع.

وتابع المحافظ - خلال الجولة - عددا من مشروعات الصرف الصحي في مركز ومدينة المحلة الكبرى بقيمة 33 مليون جنيه، للوقوف على الموقف الفعلي لنسب التنفيذ وضمان الانتهاء من الأعمال فى الأوقات المحددة، منها محطة الدواخلية للصرف الصحي والصناعى والجاري الانتهاء من المرحلة الخامسة والسادسة بها بتكلفة 270 مليون جنيه وستعمل بطاقة 160 ألف م3 يوم وتخدم مدينة المحلة بالكامل و27 قرية، بالإضافة إلى تنقية الصرف الصناعي وضخة في محطة الصرف الصحي.

ووجه المحافظ، المدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالتشغيل التجريبي للمحطة آخر الشهر الجاري على أن يتم تسليم الموقع وتشغيله بالكامل منتصف يناير المقبل، مع الانتهاء التام لكافة الأعمال بالمحطة وإزالة المعدات غير المستغلة بها.

كما تفقد أعمال محطة رفع الصرف الصحي في المنشية الجديدة بالمحلة بتكلفة 60 مليون جنيه شاملة خطوط الانحدار والطرد والمقرر الانتهاء منها نهاية أبريل المقبل، مؤكدا أنه لن يسمح بالتأخر في تنفيذ الأعمال، وأنه سيتم سحب الأعمال من أي مقاول متقاعس في التنفيذ وفقا للقوانين المحددة لذلك حرصا على الصالح العام وتأكيدًا على الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.

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