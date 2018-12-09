أمين عام الأمم المتحدة: حقوق الإنسان تخضع للحصار في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتريتش، إن حقوق الإنسان تخضع للحصار في جميع أنحاء العالم، وإن القيم العالمية تتآكل وسيادة القانون تقوّض، داعيًا إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، لكل شخص وفي كل مكان.



أضاف جوتريتش، في رسالة اليوم الأحد بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل منذ 70 عاما منارة عالمية تنير سبل الحفاظ على الكرامة وتحقيق المساواة والرفاه، وتعطي الأمل للأماكن المظلمة.



وشدد الأمين العام على أن الحقوق المنصوص عليها في الإعلان تنطبق على الجميع، بغض النظر عن العرق أو المعتقدات أو المكان أو أي ضرب آخر من ضروب الاختلاف، مؤكدًا أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية تتسم بطابعها الأبدي، وهي أيضا غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن للمرء أن ينتقي ما يشاء من بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.