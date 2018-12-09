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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:28 م

تفريغ كاميرات مترو دار السلام لكشف ملابسات مصرع سيدة

تفريغ كاميرات مترو
dostor.org/2429588

تُباشر نيابة دار السلام الجزئية تحقيقاتها فى واقعة مصرع سيدة فى العقد الرابع، إثر سقوطها أسفل عجلات مترو محطة دار السلام، وصرحت بدفن الجثة وتفريغ كاميرات المترو لمعرفة كيفية وقوع الحادث.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة دار السلام يفيد مصرع سيدة إثر سقوطها أسفل عجلات المترو بمحطة دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

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