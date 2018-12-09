"ثقافة النواب" تستضيف وزيرة الثقافة.. الثلاثاء

تستضيف لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، بعد غدٍ الثلاثاء، وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وذكر المركز الإعلامي بمجلس النواب، في بيان الأحد، أنه تم تأجيل اجتماعين للجنة الثقافة والإعلام كان من المقرر انعقادهما غدًا الاثنين.



وأوضح البيان أن الاجتماع الأول للجنة يتعلق بطلب إحاطة من النائب عبدالحميد دمرداش بشأن "التأخر والبطء في منظومة البحث والتنقيب عن الآثار في المحافظات؛ مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الأراضي في خطط وبرامج التنمية في مشروعات ذات نفع عام"، والاجتماع الثاني يخص طلب إحاطة من النائب بلال حامد النحال بشأن "عدم انتهاء وزارة الآثار من عمليات البحث والتنقيب بالتلال الأثرية الموجودة داخل نطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة".