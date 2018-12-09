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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:26 م

المقاصة يستعد للجيش وريكو يشارك بعد الزفاف

صلاح ريكو
صلاح ريكو
أ ش أ
dostor.org/2429583

انتظم صلاح ريكو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، في مران الفريق، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل بالأسبوع 17 للدوري.

ويشارك ريكو لأول مرة بعد انتهاء أجازة زواجه، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، المدير الفني، على تهنئته في أول ظهوره بالتدريبات عقب حفل زفافه.

من ناحية أخرى واصل أحمد عبدالعزيز مودى، مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي حيث يعانى من شد في العضلة الأمامية، ويكثف الجهاز الطبي بقيادة أمين رفعت البرنامج العلاجي لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة الجيش المقبلة.

وكشف وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن الفريق يواصل تدريباته الجماعية يوميا، وسيدخل في معسكر مغلق مساء الأربعاء المقبل، قبل مواجهة طلائع الجيش بـ24 ساعة.

وأشاد هويدي بحالة الالتزام والتركيز لدي لاعبي الفريق لإنهاء الدور الأول للمسابقة بالانتصارات للاستمرار في المربع الذهبي للدوري.

ويحتل فريق المقاصة المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 26 نقطة ويسعي لمواصلة انتصاراته والمنافسة مع الكبار في المربع الذهبي.

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