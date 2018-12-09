"مسافرون": "أفريقيا 2018" فرصة لجذب السياحة الأفريقية إلى مصر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم إن انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2018 للاستثمار فى شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من الرؤساء الأفارقة ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، ونحو ثلاثة آلاف مستثمر وخبير سياسي واقتصادي، هو رسالة للعالم كله بأمن واستقرار مصر وأنها عازمة على العمل بقوة وبشكل مشترك على تنمية أفريقيا إقتصاديا وسياسيا وتوفير حياة كريمة لأبناء القارة السمراء.



أضاف عبداللطيف، في بيان اليوم، أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع الأشقاء في القارة الإفريقية ومنها تجمع الكوميسا الذي يضم 21 دولة، وكذلك لديها استثمارات وأنشطة وعلاقات تجارية وصناعية وزراعية متنوعة وكبيرة، ويبلع إجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول منظمة الكوميسا نحو 4.4 مليار دولار تتركز في 8 دول تشمل قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والعقارات والاتصالات وغيرها.



وأشار إلى أنه في عام 2018 استثمرت الشركات المصرية داخل منظمة الكوميسا طبقا للاحصائيات المتاحة نحو 876 مليون دولار، ونوه بأنه على المستوى السياسي فإن مصر تترأس الاتحاد الإفريقي عام 2019، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن محافظة أسوان ستكون عاصمة الشباب الإفريقي في 2019.



وأوضح أن السياحة المصرية تعد قطاعا مهما من مصادر الدخل القومي ويجب الاهتمام بها لأنها توفر فرص عمل للشباب ويرتبط بها حوالي 70 صناعة مختلفة، بالإضافة إلى أن أي سائح يزور مصر يكون سفيرا لمصر في بلاده ينقل ما يعيشه ويشاهده خلال زيارته لمصر إلى أبناء وطنه.



ودعا إلى ضرورة استغلال المؤتمرات والمنتديات الأفريقية الناجحة في مصر في التسويق للمقاصد السياحية وتنشيط وجذب السياحة الأفريقية إلى مصر، خاصة أن السائح الأفريقي يميل جدا لزيارة الأماكن المقدسة والدينية مثل منطقة سانت كاترين ودير سانت كاترين وسيكونون شغوفين بزيارة برنامج مسار العائلة المقدسة لمصر، بخلاف السياحة الكلاسيكية والشاطئية والعلاجية بشكل خاص.



وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر بضرورة وضع خطط وبرامج سياحية لزيارة مصر في دول القارة الإفريقية والتسويق الجيد بإفريقيا لجذب أبناء القارة للمقاصد السياحية المصرية خاصة جنوب أفريقيا وغانا ونيجريا وزيمبابوي وموزمبيق والسنغال.



وناشد عبداللطيف أن يتم بحث فرص الاستثمار السياحي في مؤتمر إفريقيا 2018 وسبل تنشيط السياحة بين مصر ودول القارة وايجاد آليات لعلاج التحديات التي تواجه السياحة البينية ومنها ضرورة تسهيل منح التأشيرة للأشقاء الأفارقة، وكذلك توفير رحلات وخطوط طيران بين الدول التي تستهدف منها مصر جذب سياحة، وعمل توعية ثقافية للمجتمع بأهمية السائح الإفريقي وإعداد برامج سياحية تناسب احتياجاته وبأسعار مناسبة.