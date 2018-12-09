الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:17 م
الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018.
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018.
استعدت المحال والأسواق التجارية لاستقبال أعياد الميلاد، بكميات وفيرة من الخضروات والفاكهة، التي تنوعت بين الشتوي والصيفي. لجأ التجار للاعلان عن أنواع الفاكهة، فوجدنا البطيخ إلى جوار البرتقال ...