يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

استعدت المحال والأسواق التجارية لاستقبال أعياد الميلاد، بكميات وفيرة من الخضروات والفاكهة، التي تنوعت بين الشتوي والصيفي. لجأ التجار للاعلان عن أنواع الفاكهة، فوجدنا البطيخ إلى جوار البرتقال ...