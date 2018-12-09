الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:12 م
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 في كأس الليبرتادوريس، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع وتوقيت مباشر ريفر بليت وبوكا جونيورز في كأس الليبرتادوريس.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
موعد ريفر بليت وبوكا جونيورز
10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:30 مساءاً بتوقيت مصر .
8:30 مساءاً بتوقيت تونس .
8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
القنوات الناقلة ريفر بليت وبوكا جونيورز
ريفر بليت Vs بوكا جونيورز.
البطولة : كأس الليبرتادوريس (النهائي).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA