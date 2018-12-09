الجبير: نحرص على عدم تأثير أزمة قطر على مجلس التعاون

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على حرص قادة مجلس التعاون الخليجي على تعزيز دوره ومكانته وحل الخلافات بين أعضائه.



وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم في الرياض مع الأمين العام لمجلس التعاون إن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس، مشيرا إلى أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس".



وأكد الجبير أن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي.



وبشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، قال وزير الخارجية السعودي إنهم طالبوا الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن القضية.

