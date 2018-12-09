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يلا شوت HD| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم الاحد 9-12-2018 كاس الليبردوس - كورة لايف

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 يلا شوت HD| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم الاحد 9-12-2018 كاس الليبردوس - كورة لايف
ينتظر محبو كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” معقل نادي ريال مدريد الإسباني، في قمّة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني التي تجمع ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، والتي تقام خارج الأرجنتين لظروف أمنية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الـ24 من نوفمبر الماضي، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكاجونيورز، بعدما تعرَّضت حافلة الفريق لاعتداء من قِبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بالتعادل الإيجابي 2/2، وتنتظر أندية كأس العالم للأندية الفائز بالنهائي لإكمال عقد المتأهلين للبطولة التي تقام في الإمارات خلال الفترة من الـ 12 إلى الـ22 من ديسمبر الجاري.

رفض طعن بوكا جونيورز بإلغاء نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربليت واحتسابه لصالحه
بوكا جونيورز يلجأ للمحكمة الرياضية بشأن نهائي كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بليت
ووصل الفريقان الأسبوع الماضي إلى مدريد لخوض المباراة، إلا أن بوكا لا يزال مصرًّا على تتويجه باللقب دون أن يلعب، معتمدًا على قوانين الاتحاد الدولي والقاري.


وكان اتحاد أمريكا الجنوبية، رفض -من قبل- منح بوكا اللقب، وعاقب ريفر بإقامة مبارتين على ملعبه من دون جمهور، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار، على خلفية أعمال الشغب الجماهيري أمام ملعب مونيومنتال.

وأعلنت شرطة مدريد أن 4 آلاف شرطي ورجل أمن خاص سيتولون التأمين فى العاصمة الإسبانية في إطار الإجراءات الأمنية المشددة، استعدادًا للمباراة، وسيتم نشر 1700 رجل أمن خاص من نادي ريال مدريد، مالك الملعب، و150 من الشرطة البلدية، و80 شخصًا من الصليب الأحمر و70 من خدمات الطوارئ، وتم حظر وجود 300 مشجع أرجنتيني في إسبانيا، بالتعاون مع السلطات الأرجنتينية، وتم ترحيل زعيم إحدى مجموعات الألتراس من مشجعي بوكا إلى الأرجنتين مباشرة، بعد وصوله إلى مدريد.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الشرطة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قيامها بنشر تعزيزات أمنية في وسط المدينة، لتأمين الاحتفالات المنتظر أن تنطلق عقب المباراة.

وطالب كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا، اللاعبين بحسم اللقب، وتعهد صاحب الـ34 عامًا بإعلان اعتزاله فى حال تحقيق اللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، الـ9:30 بتوقيت مصر، الـ 11:30 بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

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