تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عن موافقة قادة أعضاء المجلس اليوم على تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.



وشدد الزياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، في الرياض على "أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي".



واختتمت القمة الـ39 لدول المجلس أعمالها في الرياض اليوم بالتأكيد على وحدة الصف بدول المجلس ومحاربة الإرهاب وداعميه.



