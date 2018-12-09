القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:02 م

تسرب 20 طن فوسفات فى مياه النيل بأسيوط

تسرب 20 طن فوسفات
وائل القمحاوى
dostor.org/2429459

رفعت أجهزة وزارة الرى فى محافظة أسيوط حالة الطوارئ، لانتشال مقطورة محملة بحوالى ٢٠ طن من الفوسفات الخام بترعة الوليدية فى طريق المدابغ بأسيوط مع إغلاق ترعة الوليدية وفتح الحجوزات خلف موقع الحدث.

وأوضحت وزارة الرى أنه جار اتخاذ اللازم لانتشال المقطورة والحمولة فى ظل التعاون مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والجهات المعنية بالمحافظة وأجهزة وزارة الرى بأسيوط، برئاسة رمضان كمال وكيل وزارة الرى بأسيوط.

وقامت إدارة البيئة بالمحافظة بأخذ عينات من المياه لعمل التحاليل اللازمة؛ للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، خاصة أن ترعة الوليدية تخدم الأغراض الزراعية فقط.

تسرب 20 طن فوسفات فى مياه النيل بأسيوط
تسرب 20 طن فوسفات فى مياه النيل بأسيوط
تسرب 20 طن فوسفات فى مياه النيل بأسيوط
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