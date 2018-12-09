تدعيم الحائط البحري برأس البر لمواجهة تغيرات المناخ

واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، اتخاذ عدة إجراءات واستعدادات قصوى لمواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ على المدن الساحلية ومختلف الشواطئ، خاصة بعد حادث غرق بعض مناطق ساحل كفر الشيخ، حيث تسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط علي سواحل مدينة بلطيم بحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المنزرعة.



وتفقد المهندس الداودي رمضان مدير عام الخطة الاستثمارية بالهيئة المصرية لحماية الشواطىء، الأحد، عمليات تدعيم الحائط البحري برأس البر بادارة بورسعيد، بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه، لحمايته من النحر والتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة.