القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:56 م

شكل أصابع يديك دليل خيانتك

شكل أصابع يديك دليل
dostor.org/2429452

توصلت نتائج دراسة قام بها الطبيب النفسي الدكتور إيلونيد بيرس، إلى أن النساء ذوات الأصابع الطويلة في اليد اليسرى أكثر احتمالًا لخيانة شركاء حياتهن.

ونشرت الدراسة في مجلة الجمعية الملكية، بعدما أجرى الدكتور بيرس، قياسًا لطول أصابع 274 متطوعة.
وتبين بعد عمليات القياس بأن النساء اللواتي يملكن أصابع أطول هن أكثر اندفاعًا لإقامة علاقات رومانسية خارج نطاق الزواج.

ويعود السبب لذلك، هو أن المرأة التي تتحلى بأنوثة مميزة، تكون عرضة لعدم الرضى بمستوى الشريك من حيث الشكل أو الثراء، ما يدفعها للبحث عن بدلاء له.

كما أخذت عينات من الحمض النووي للنساء المشاركات في الدراسة، وأجريت لهن اختبارات نفسية كاملة، ركزت على نوعية علاقتهن بأزواجهن، وأظهرت نتائج هذه الفحوصات قابلية متزايدة لديهن لإهمال الشريك والبحث عن غيره- وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية-

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