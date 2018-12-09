الجبير: الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس

أكد وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة التعاون الخليجي في ​الرياض​، أنه "تم التأكيد خلال القمة على دعم ​الشعب السوري​ والحل السياسي في ​اليمن​"، مشيرًا إلى أن "​مجلس التعاون الخليجي​ قام بدور كبير في تنسيق المواقف السياسية حيال القضية الدولية".



ولفت الجبير إلى أن "قادة ​دول مجلس التعاون​ الخليجي حريصون على تعزيز دوره ومكانته"، شاكرًا ​الكويت​ وعمان على قيادتهم للمجلس في الدورات السابقة.



وأوضح الجبير "أننا نتطلع للعمل مع كل الأشقاء من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من المجلس"، مشيرًا إلى أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس"، معتبرًا أن "أعضاء المجلس حريصون على أن لا يكون أي تأثير سلبي للأزمة مع قطر على عمل المجلس".



