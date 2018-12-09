متظاهر فرنسي يخسر يده بسبب انفجار قنبلة

خسر فرنسي من متظاهري "السترات الصفراء" يده خلال محاولته التقاط قنبلة خلال الاشتباكات التي اندلعت في بوردو.

وأوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية على صفحتها الإلكترونية أن نائب المدعي العام في مدينة بردو أوليفييه إيتيين، قال إن العبوة انفجرت عندما حاول الرجل التقاطها لرميها.. لكن لم تصدر تفاصيل أخرى عن هوية الرجل أو حالته الحالية.

وكشف تسجيل فيديو للواقعة أن الرجل ظهر عقب انفجار القنبلة وهو ممسك جزعه النازف في نهاية ذراعه اليمنى، غير أنه تم إزالة التسجيل منذ ذلك الحين من موقع فيسبوك.

وفي وقت لاحق، نشر موقع فرنسي آخر فيديو آخر يظهر فيه الرجل على نقالة يجري حمله في سيارة إسعاف من قبل المسعفين.

وشهدت مدن مثل باريس ومرسيليا وبردو أعمال عنف يوم السبت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من مظاهرات السترات الصفراء.