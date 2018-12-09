يلا شوت Yalla Shoot بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة برشلونة وفاليكانو Kora Star HD بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 9-12-2018

مشاهدة مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم، مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم.. يلا شوت.. رابط مباشر، تنطلق مباراة السوبر كلاسيكو الأرجنتينية فى نهائى كأس ليبرتادوريس ومباراة القرن بين فريق ريفير بلايت ونظيره بوكا جنيورز، وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية، ويأمل بلايت فى تحقيق الفوز بالمباراة وحصد الكأس، بينما يسعى بوكا فى تحقيق الانتصار وحسم اللقب لصالحه، ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر اياب نهائي الليبرتادوريس 09-12-2018، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم والقنوات الناقلة، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم والقنوات -بوكا جونيورز وريفر بليت نهائي ليبرتادوريس- بوكا جونيورز وريفر بليت نادي الفقراء، بوكا جونيورز وريفر بليت نتيجة،بوكا جونيورز ريفر بليت نقل مباشر-نادي بوكا جونيورز وريفر بليت،نتيجة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم.













يلا شوت Yalla Shoot بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة برشلونة وفاليكانو Kora Star HD بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 9-12-2018





بث مباشر يلا شوت ريفير بلايت وبوكا جنيورز

ريفير بلايت يطمح فى حصد الكأس وحسم السوبر، يدخل فريق ريفير بلايت مستضيفاً منافسه الأرجنتينى بوكا جنيورز فى مباراة نهائى كأس ليبرتادوريس ولقاء القرن كما يطلق عليها، ويأمل بلايت فى تحقيق الانتصار فى المباراة وحسم الكأس لصالحه، كما يسعى نحو الفوز بمباراة السوبر ذات الطابع الخاص والتى تشتهر بالحماس والإثارة والمتعة الكروية، ويطمح الفريق فى امتلاك الكأس والذهاب لمونديال الأندية والاستمتاع بالبطولة الغائبة، نادي بوكا جونيورز ريفر بليت،نتيجة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت،بوكا جونيورز وريفر بليت مباراة، بوكا جونيورز وريفر بليت ملخص، بوكا جونيورز وريفر بليت مشاكل،بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر تويتر،بوكا جونيورز وريفر بليت منقولة، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت لايف، بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين، لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت،بوكا جونيورز وريفر بليت 2018 القنوات الناقلة لمباراة.





يلا شوت Yalla Shoot بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة برشلونة وفاليكانو Kora Star HD بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 9-12-2018





وكان ريفير بلايت قد تأهل لنهائى البطولة بعد مشوار كبير خلال منافسات الأدوار، كما يذكر أن الفريق حقق تعادلا إيجابيا صعبا فى لقاء الذهاب خاج أرضه بنتيجة 2-2 .

بوكا جنيورز يطمح فى مصالحة جماهيره وحسم اللقب، يدخل فريق بوكا جنيورز ضيفا على فريق ريفير بلايت فى مباراة نهائى القرن فى كأس ليبرتادوريس والسوبر الأرجنتينى المعتاد، ويسعى بوكا لتحقيق الانتصار على منافسه، ويأمل أيضا فى حسم لقب البطولة لصالحه ورفع الكأس والاستعداد لمونديال الأندية، ويطمح الفريق فى مصالحة جماهيره وتحقيق الانتصار حصد لقب البطولة الأشهر بين الفرق فى أمريكا الجنوبية.

وكان فريق بوكا جنيورز قد تعادل على أرضه بصعوبة أمام ريفير بلايت بنتيجة 2-2 فى مباراة الذهاب خلال منافسات النهائى.

يلا شوت Yalla Shoot بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة برشلونة وفاليكانو Kora Star HD بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 9-12-2018





ريفر بلايت وبوكا جونيورز بث مباشر

والجدير بالذكر أن جماهير ريفير بلايت قد اعتدت على لاعبى بوكا جنيورز فى لقاء الإياب والذى كان من المفترض أن يلعب منذ اسبوعين، وشهدت ليلة المباراة أحداث دامية وصلة لتكسير زجاج الاتوبيس الخاص بلاعبى بوكا والاعتداء عليهم، ووصلة لحالة اختناق كبيرة للفريق الضيف بعد تدخل قوات الشرطة، واعترضت إدارة بوكا جنيورز على لعب المباراة وتم التأجيل واختيار ملعب بعيد عن محاولة التقليل من إثارة المباراة ولكنه تم التقليل من الإثارة حيث أن المباراة ستقام خارج أنحاء القارة وبعيد عن أعداد الجماهير التى حضرت فى الميعاد السابق.

موعد مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز

تقام مباراة نهائى كأس ليبرتادوريس بين ريفير بلايت وبوكا جنيورز يوم الأحد 9/12/2010، وتبدأ المباراة فى الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة الدولى، وفى تمام الساعة 22:30 بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة 23:30 بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، وفى الساعة 19:30 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

يلا شوت Yalla Shoot بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة برشلونة وفاليكانو Kora Star HD بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 9-12-2018





موعد ريفر بليت وبوكا جونيورز

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

القنوات الناقلة للقاء نهائي القرن

تنقل قناة أبوظبي الرياضية أحداث لقاء نهائى القرن فى كأس ليبرتادوريس بالسوبر كلاسيكو الأرجنتيني بين ريفير بلايت وبوكا جنيورز، ويقام استوديو تحليلى كبير يضم العديد من المحللين الرياضيين للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة، ونقل احتفالية مراسم تسليم الكأس.





مشاهدة مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز

يبدأ البث المباشر مباراة ريفير بلايت وبوكا جونيورز قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، رجاء الإنتظار والعودة قبل المباراة مشاهدة البث المباشر ريفير بلايت وبوكا جنيورز بدون إعلانات مزعجة.





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يلا شوت Yalla Shoot بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة برشلونة وفاليكانو Kora Star HD بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 9-12-2018