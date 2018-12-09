3 سنوات لـ "قهوجي" هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة "قهوجي" بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة في الطريق العام.



وصدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية كل من المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.



ترجع أحداث القضية رقم 17294 لسنة 2018 جنايات العطارين، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بهتك عرض فتاة في أحد الشوارع بدائرة القسم.



وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم "م.ع.ا" (46 عامًا)، قهوجي، مقيم بدائرة المنشية، بهتك عرض المجني عليها "ن.م.م"، ربة منزل، بعد تربصه بها ومتابعتها أثناء تواجدها في أحد الشوارع، وتم الإمساك به بمعرفة الأهالي وتسليمة إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.