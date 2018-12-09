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محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:46 م

نقل موقف سيارات "أسيوط - القاهرة" إلى الشادر الجديد

نقل موقف سيارات أسيوط
أ ش أ
dostor.org/2429433

قرر جمال نور الدين، محافظ أسيوط، نقل موقف سيارات (أسيوط - القاهرة) بـ 274 "ميكروباص" إلى موقف الشادر الجديد تجاه الكوبري العلوي بالطريق الدائري، بجوار مزلقان السكة الحديد في المعلمين، يوم السبت المقبل.

وأوضح "نور الدين"- في تصريح، اليوم الأحد- أنه سيتم تخصيص سيارات "سرفيس" لنقل الركاب من موقف (السادات - الأربعين) بـ 38 "أتوبيس وميكروباص" كمرحلة أولى، تمهيدًا لنقل باقي المواقف الأخرى، نظرًا لتكدس السيارات والزحام الشديد بموقف الأزهر، وعدم استيعابه جميع سيارات مواقف مراكز بحري أسيوط وبعض المحافظات.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مشروع المواقف في المحافظة بوضع "بانرات" تفيد بنقل الموقف لتوعية المواطنين قبل النقل بأسبوع، وتجهيز الموقف الجديد بجميع مرافقه لاستقبال السيارات والمواطنين، والاستفادة من الأماكن التي سيتم إخلاؤها من موقف الأزهر.0

وكلف المحافظ بإعادة توزيع السيارات بموقف الأزهر بعد النقل على أن يتم تخصيص 30 سيارة لنقل الركاب إلى مدينة الأربعين، و8 سيارات لنقل الركاب إلى الشادر الجديد، مشيرًا إلى أن الموقف الجديد يخدم مدينة المعلمين من ناحية الطريق الدائري.

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