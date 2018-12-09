بث مباشر.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري العام HD

مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى وطلائع الجيش on sport

يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأحد 9-12-2018 على أرضية ملعب السلام في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .





مواجهة صعبة جديدة بانتظار النادي الاول في كرة القدم الفريق الأهلي وذلك عندما يواجه فريق طلائع الجيش في استاد السلام ،حيث يسعى النادي الأهلي للفوز على الفريق العسكري غدا وذلك من أجل مواصلة اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته أمام المقاولون بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية على التوالى في أقل من أسبوعين وكذلك لمواصلة الصحوة خاصة بعد صدارة منفرد للمنافس الأزلى الزمالك.

تفاصيل موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش ضمن الدوري المصري و القنوت الناقلة :

مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى وطلائع الجيش on sport





ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي حامل لقب الدوري في الموسم الماضي والجيش والتي تعتبر مباراة مؤجلة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

القنوات الناقلة لموعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش :

مباراة اليوم الأحد بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش والتي تاتيكم فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة من المنتظر أن تنقل على الهواء مباشر عبر قناتى "النيل للرياضة" و"أون سبورت إتش دي وان" وذلك عبر استديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين فى مصر، وبتعليق كل من مؤمن حسن عبر قناة أون سبورت ومحمد عفيفي عبر قناة النيل الرياضية .

مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى وطلائع الجيش on sport





أخبار فريقي الأهلي وطلائع الجيش قبل موعد مباراة اليوم :

يدخل الأهلى مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد ان قد حقق انتصارين متتاليين في الدوري بعد هزيمته أمام المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، حيث وصل المارد الأحمر للنقطة 17 في المركز العاشر بعدما كان بآخر الترتيب، قبل أن ينتفض ويهزم بتروجت بهدف نظيف ثم الجونة بهدفين لهدف، بينما يتفوق عليه طلائع الجيش بمركزين وبفارق نقطة وحيدة.

مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى وطلائع الجيش on sport





تشكيلة المارد الأحمر المتوقعة في مباراة اليوم كالتالى:

في حراسة المرمى : شريف إكرامى

في الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وأحمد علاء وكريم نيدفيد

فى الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وأحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر

في الهجوم: وليد أزارو.





تشكيلة الطلائع المتوقعة أمام الأهلي كالتالي :

محمد بسام لحراسة المرمى وعاصم صلاح ، أحمد سامي ، خالد سطوحي ، محمد أبو المجد "بوشا" ،محمد رزق، مؤمن إبراهيم ، أحمد كابوريا ،أحمد سمير ، وعموري ، مصطفى محمد. مباشرة

مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى وطلائع الجيش on sport