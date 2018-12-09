وفاة المنتج الفنى أحمد السيد

أعلن الفنان محمد علي رزق وفاة المنتج الفني أحمد السيد، بعد صراع طويل مع المرض.



وعلق "رزق" - على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- قائلًا: "البقاء لله وحده.. أخويا وصاحبي الجدع وعشرتي الحلوة أحمد السيد في ذمة الله.. أدعوله بالرحمة والمغفرة الله يرحمك يا عترة يا حبيبي".



كان المنتج الفني أحمد السيد، قد تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

