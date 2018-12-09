مشاهدة مباراة الأهلى في الدوري المصري | الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)









الأهلي ضد طلائع الجيش | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-12-2018 في الدوري المصري

خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري ، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع.





البث المباشر وتوقيت مباشر الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.

موعد الأهلي وطلائع الجيش

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

القنوات الناقلة الأهلي وطلائع الجيش

الأهلي Vs طلائع الجيش .

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : أيمن الكاشف.