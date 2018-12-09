كلوديا حنا: أرفض تصنيفى كممثلة إغراء

قالت الفنانة العراقية كلوديا حنا، إنها ترفض تصنيفها كفنانة إغراء، مشيرة إلى أن ذلك ما جعلها تعتذر عن العديد من الأدوار التي تصنفها في هذه الفئة، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المخرجين والمنتجين يلجأون للفنانة الأجنبية لكى تقدم الأداور التي ترفضها الفنانة المصرية.



وأضافت، في تصريحات خاصة، أنها عانت من الانطباعات الأولية التي تشكلت عنها منذ دخولها المجال الفني بعد حصولها على لقب ملكة جمال العرب، وتوظيفها كفنانة جميلة فقط، وهي عدوى أصابت المخرجين والمنتجين، بالرغم من أنها ظهرت بدور فتاة شعبية في مسلسل "أزمة نسب" والذي عرض منذ عامين.



يذكر أن كلوديا حنا تنتظرعرض فيلمها السينمائي الجديد "يوم العرض" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.