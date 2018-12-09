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سياسي
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:18 م

"عبدالعال" يحيل 5 مشروعات قوانين إلى لجان متخصصة بالبرلمان

الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2429325

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التجاريين إلى لجنة مشتركة من الاقتصادية والقوى العاملة والخطة والموزانة والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة نانسي سمير نصير، و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج إلى لجنة مشتركة من العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام القانون بإصدار قانون النقابات العمالية وحق التنظم النقابي إلى لجنة القوى العاملة، وأحال مشروع قانون مقدما من النائبة نشوى الديب بشأن إصدار قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية إلى لجنتي القوى العاملة والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدما من النائبة أماني عزيز، بشأن تعديل أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من التعليم والشئون الدينية، ومشروع قانون مقدما من النائبة هالة صبحي مستكلى، بشأن إصدار قانون رعاية وحماية المسنين إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة ماجدة نصر بشأن إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات إلى لجان الاتصالات والخطة والموازنة والقوى العاملة.

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