وزير الكهرباء: الانتهاء من محطة الأقصر خلال 4 سنوات

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال أربع سنوات الانتهاء من محطة كهرباء الأقصر، التي تم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "أكواباور" العالمية لشراء الطاقة.



وقال "شاكر" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في إفريقيا إن المرحلة الأولى من المحطة ستستغرق عاما، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بالغاز الطبيعي بقدرة تبلغ 2250 ميجاوات، كما أن إنشاءها في محافظة الأقصر تعد ميزة كبيرة حيث لا توجد محطة توليد كهرباء من أول أسيوط إلى أسوان.



وأوضح أن المشروع يأتي في إطار استكمال الخطة القومية لتطوير شبكة الكهرباء ويعكس جهود الدولة في جذب القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في المشروعات الخدمية والتنموية.



وأشار إلى أنه خلال مشاركته بالمنتدى استعرض التجربة المصرية في مجال الطاقة وكيف استطاعت الوزارة حل مشكلة أزمة الطاقة خلال عامين ونصف وذلك بدعم القيادة السياسية، قائلا: "إنه سيعقد عددا من اللقاءات مع نائب رئيس البنك الدولي لإفريقيا والشرق الأوسط ومع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية".