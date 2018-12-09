الأحبال الصوتية تؤجل طرح ألبوم "ساندي" الجديد

تعرضت المطربة ساندي لوعكة صحية جديدة أدت إلى تأجيل تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد.



وقالت "ساندي"، لـ"الدستور"، إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لإجهاد شديد في أحبالها الصوتية والتي كانت تعاني منها منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها أوقفت حاليًا تسجيلات أغنيات ألبومها الجديد بسبب إرشادات الأطباء لها بعدم الحديث أو الغناء خلال الفترة الحالية.



وأضافت أنها أوشكت على الانتهاء من الألبوم بالكامل حيث سجلت حتى الآن 8 أغنيات، مشيرة إلى أن الألبوم من المفترض أن يضم 10 أغنيات، وسوف تأجل موعد طرحه من موسم منتصف العام إلى أعياد الربيع لحين تماثلها الشفاء.



وتابعت أنه من المقرر طرح الألبوم ضمن فيلم موسيقي جديد من المقرر أن تخوضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه فى مرحلة الكتابة حاليًا من قبل المؤلف وسام حامد.