الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:07 م
سوبر كلاسيكو LIVE | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع يوتيوب | كورة لايف | kora online | كورة ستار
سوبر كلاسيكو LIVE | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع يوتيوب | كورة لايف | kora online | كورة ستار
dostor.org/2429313
سوبر كلاسيكو LIVE | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع يوتيوب | كورة لايف | kora online | كورة ستار
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم الأحد في نهائي ليبرتادوريس
يستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل نادي ريال مدريد الاسباني، قمة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني التي تجمع ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، والتى تقام خارج الأرجنتين لظروف أمنية.
موعد مباراة ريفر بلايت ضد بوكا جونيورز
وتقام مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز مساء الأحد الموافق 9 ديسمبر فى تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 2 .