الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:01 م
الأهلي ضد طلائع الجيش | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
الأهلي ضد طلائع الجيش | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
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الأهلي ضد طلائع الجيش | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
الأهلي ضد طلائع الجيش | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-12-2018 في الدوري المصري
خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري ، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع.
البث المباشر وتوقيت مباشر الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.
موعد الأهلي وطلائع الجيش
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
القنوات الناقلة الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي Vs طلائع الجيش .
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 14).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : استاد السلام .
المعلق : أيمن الكاشف.