آسر ياسين يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2018

كشف الفنان آسر ياسين عن سبب غيابه بدراما رمضان 2018، خاصة بعدما قدم تجربة ناجحة من خلال مسلسل "30 يوم" في رمضان 2017، والتي حققت نجاحا كبيرا.



وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "اعتقد البعض أنني بعد نجاح مسلسل "30 يوم" بفضل الله، سأكون مستمرا في كل عام بالتواجد بالدراما التليفزيونية، وهذا أمر أحسد نفسي عليه أنني رغم قلة أعمالي التليفزيونية هناك كثيرون ينتظرون عملًا بعد نجاح عمل آخر".



وعن الغياب نفسه عن دراما رمضان 2018، أضاف: كنت قد انشغلت بشكل كبير في تصوير فيلم "تراب الماس"، وهو ما جعلني أرفض الكثير من الأعمال التليفزيونية التي عرضت على خلال تلك الفترة، ولم أفكر في قبول أي منها لأنني كنت منجذبا بشدة لتقديم شخصية طه بالفيلم، ورأيت أن مشاركتي في أي عمل درامي كانت ستضرني نفسيا وجسديا، وسيقع ضرر كبير على العملين سواء الفيلم أو المسلسل.