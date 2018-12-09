وزير الاتصالات يلتقي رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور بينيدكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات؛ تناول اللقاء آليات التعاون المشترك لدعم مبادرة التعاون الأفريقي والتي تهدف من خلالها وزارة الاتصالات إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.



جاء ذلك على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018" الذي ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.



وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية الدفع بكل الجهود الداعمة لتعميق التعاون البناء بين الدول الأفريقية خاصة في مجال دعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وفتح آفاق التعاون المشترك نحو اللحاق بثورة معلومات التكنولوجيا ومواكبتها، وبناء قدرات أبناء القارة، وتحفيز ثقافة العمل الحر لدى رواد الأعمال الأفارقة الشباب؛ مشيرا إلى تنفيذ وزارة الاتصالات للمبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.



كما شهد اللقاء مناقشة البرامج الحالية للبنك الأفريقي للصادرات والواردات مع الدول الأفريقية، وبحث إمكانية أن تكون مبادرة التعاون الأفريقي جزءً من هذه البرامج.