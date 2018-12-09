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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:59 م

3 أسباب وراء إصابة النساء بالسلس البولى

3 أسباب وراء إصابة
dostor.org/2429299

يصاب الكثير من النساء بالسلس البولي سواء لصغيرات السن أوالمسنات وذلك لأسباب عديدة، وبحسب العديد من الإحصائيات، فإن واحدة من كل ثلاث نساء فوق سن الخامسة والثلاثين يعانين من ضعف في المثانة، ما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالسلس البولي.

نستعرض 3 أسباب جوهرية تؤدي إلى ضعف المثانة لدى النساء، وبالتالي الإصابة بالسلس البولي:

1- السلسل البولي البسيط
يعد هذا النوع من السلس البولي الأكثر شيوعا وعادة ما يصيب النساء بعد فترة انقطاع الطمث، وأثناء الحمل، ويمكن أن يحدث هذا بسبب ضعف عضلات قاع الحوض، مما يؤدي إلى تسربات صغيرة من البول عندما تكون المثانة تحت الضغط وخاصة في حال السعال أو العطس أو الضحك، أو أثناء ممارسة الرياضة.

2- ضعف المثانة الناجم عن فرط نشاطها
يتسبب هذا النوع من ضعف المثانة بالسلسل البولي وذلك بسبب خلل في نشاط المثانة يؤدي إلى تقلصات فيها وحدوث تسربات مكثفة يصعب السيطرة عليها، ويمكن أن يتسبب تناول الكثير من الكافيين والكحول المترافق بإهمال تناول سوائل أخرى، إلى التهاب المسالك البولية وحدوث السلس البولي.

3- احتباس البول المزمن
في هذه الحالة تعجز المثانة عن إفراغ البول بشكل كامل وتحتفظ بجزء منه، وينجم ذلك عادة بسبب انسداد في المسالك البولية ينجم عن تشكل الحصى فيها.

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