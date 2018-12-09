أقوي بث مباشر الاسطورة HD مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري.

ويستضيف ملعب استاد السلام، مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لاتحاد الكرة، فقد تم اختيار محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحكيميا.

ومن المقرر أن يعاون محمد الحنفي، كلا من سمير جمال وهشام الدسوقي، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وأحمد جمال حكماً خامساً.



