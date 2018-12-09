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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:54 م

صحة المنوفية: إحالة واقعة تشاجر أطباء داخل غرفة العمليات للتحقيق

صحة المنوفية: إحالة
المنوفية_سالم أحمد سالم
dostor.org/2429294

قررت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إحالة واقعة تشاجر طبيبين داخل غرفة العمليات، اليوم الأحد، إلى التحقيق العاجل لمعاقبة المُقصرين.

وكانت غرفة العمليات بمستشفى الباجور العام، شهدت مشاجرة بين "إ. إ" (٣٢عامًا) طبيب تخدير، و"م. ع. إ." (٣٨ عامًا) طبيب نساء وتوليد، حيث اتهم الأول زميله بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجة بالساعد الأيسر وكدمة بالعضد الأيسر، لرفضه تخدير حالتي ولادة في وقت واحد.

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