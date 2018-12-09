الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من الدوري المصري.





ويملك الأهلي وطلائع الجيش سجلين سيئين مع الحنفي في نتائج مبارياتهما.





الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب

تشكيل الأهلي المتوقع – مروان يقود الهجوم.. وعودة وليد سليمان أمام طلائع الجيش دونجا لـ في الجول: البعض سألني عن رغبتي في تدريب الأهلي.. وهذا موقفي 15 تصريحا لـ محمود علاء: منافسنا على الدوري هو الأهلي.. واستبعادي من المنتخب يحفزني مواعيد مباريات الأحد 9 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة – الأهلي.. والسوبر كلاسيكو

وسبق للحنفي إدارة 20 مباراة للأهلي. فاز الأهلي في 12 مباراة فقط منهم، فيما خسر أربع مباريات وتعادل في أربع آخرين.

الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب





وعلى الجانب الآخر، سبق للحنفي إدارة 9 مباريات لطلائع الجيش. فاز الفريق العسكري في ثلاث فقط منهم، فيما خسر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.





وكانت آخر مباراة أدارها الحنفي للأهلي هذا الموسم أمام وادي دجلة في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف واحد.

الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب





وآخر مباراة أدارها الحنفي لطلائع الجيش، أمام حرس الحدود في الجولة العاشرة، وانتهت بفوز الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.





الحكم الدولي المصري أدار مباراة هذا الموسم في الدوري التونسي بين فريقي النجم الساحلي والصفاقسي التونسي، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.





ويعاون محمد الحنفي، كل من سمير جمال، وهشام الدسوقي كحكمين مساعدين، فيما يعد محمد إبراهيم حكما رابعا، والثنائي محمود ناجي، وأحمد جمال كحكم خامس.





قائمة الأهلي شهدت تواجد 20 لاعبا أمام طلائع الجيش. يغيب وليد أزارو، ويعود أحمد حمودي ومحمد شريف. (طالع القائمة)

الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب