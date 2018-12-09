القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
الكابتن
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:54 م

الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب

الان لايف | بث مباشر
dostor.org/2429175

الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب
يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويملك الأهلي وطلائع الجيش سجلين سيئين مع الحنفي في نتائج مبارياتهما.

الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب
تشكيل الأهلي المتوقع – مروان يقود الهجوم.. وعودة وليد سليمان أمام طلائع الجيش دونجا لـ في الجول: البعض سألني عن رغبتي في تدريب الأهلي.. وهذا موقفي 15 تصريحا لـ محمود علاء: منافسنا على الدوري هو الأهلي.. واستبعادي من المنتخب يحفزني مواعيد مباريات الأحد 9 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة – الأهلي.. والسوبر كلاسيكو
وسبق للحنفي إدارة 20 مباراة للأهلي. فاز الأهلي في 12 مباراة فقط منهم، فيما خسر أربع مباريات وتعادل في أربع آخرين.
الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب

وعلى الجانب الآخر، سبق للحنفي إدارة 9 مباريات لطلائع الجيش. فاز الفريق العسكري في ثلاث فقط منهم، فيما خسر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.

وكانت آخر مباراة أدارها الحنفي للأهلي هذا الموسم أمام وادي دجلة في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف واحد.
الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب

وآخر مباراة أدارها الحنفي لطلائع الجيش، أمام حرس الحدود في الجولة العاشرة، وانتهت بفوز الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الحكم الدولي المصري أدار مباراة هذا الموسم في الدوري التونسي بين فريقي النجم الساحلي والصفاقسي التونسي، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعاون محمد الحنفي، كل من سمير جمال، وهشام الدسوقي كحكمين مساعدين، فيما يعد محمد إبراهيم حكما رابعا، والثنائي محمود ناجي، وأحمد جمال كحكم خامس.

قائمة الأهلي شهدت تواجد 20 لاعبا أمام طلائع الجيش. يغيب وليد أزارو، ويعود أحمد حمودي ومحمد شريف. (طالع القائمة)
الان لايف | بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب

الآن

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

السيسي: مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة

"أزمة الصناديق الخاصة".. هل ينهى البرلمان معاناة 300 ألف موظف؟

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 20 درجة

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

كشكول

ننشر جدول امتحانات النقل بالإسكندرية

«بارولمبي المنيا» يحصد 14 ميدالية في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش تنفيذ ٣ مشروعات كبرى

معلمو «نجع حمادي» تنظم مؤتمراً لترشيد المياه والاحتفال بالمولد النبوي

«جنة المختبرات والأجهزة العلمية» ندوة بألسن عين شمس

الأمصار

وزير الخارجية الفرنسي لترامب: لا تتدخل في شؤوننا

الملك سلمان بالقمة الخليجية: إيران تواصل التدخل في شؤون الدول

الملك سلمان يفتتح القمة الخليجية الـ39 بالرياض

سوريا تفرج عن مواطنيين أردنيين خلال يومين

الأوربية لسلامة الطيران تحظر 12 شركة سودانية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

آلاف من "بابا نويل" يشاركون في سباق خيري بمدريد

العثور على جثة موظف لدى "جوجل" في ظروف غامضة

دراسة: الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من مشكلات نفسية

مباريات
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎