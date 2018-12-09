اون لاين بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم

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تقام اليوم الأحد الموافق 9 /12 / 2018 مباراة الأهلى مع طلائع الجيش على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري، ويخوض المارد الأحمر مباراة الليلة تحت شعار "لا بديل عن النقاط الثلاثة" لمواصلة الانتصارات المحلية الأخيرة عقب فترة من الانتكاسات الكروية.





موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأحد، ويتطلع الأهلي لاستكمال الانتصارات المحلية للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري في ظل المنافسة الشرسة من جانب الزمالك ومن بعده بيراميدز.

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ترتيب الأهلى وطلائع الجيش فى جدول الدوري

ويحتل الأهلي حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلها وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة.





فى المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضراً في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.





غيابات الأهلى عن مباراة طلائع الجيش

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين للإصابة أمثال حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي ومحمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد نجيب، ويستمر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق فى الاعتماد على كل من شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد، أيمن أشرف، هشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، ناصر ماهر.





لوك إيميل يبحث عن الانتصار الأول مع الطلائع

طالب البلجيكى لوك إيميل، المدير الفني للطلائع، لاعبيه بخطف النقاط الثلاثة واستغلال حالة التراجع التى ضربت الأهلى ليكون بمثابة انتصاره الأول مع الفريق، ليبدأ رحلة الصعود للمربع الذهبى للمسابقة، وسيبدأ المدرب البليجيكى لوك إيميل بطريقته المعتادة عليه منذ توليه المهمة مع الفريق، وسيدفع بسطوحي وسامي فى قلب الدفاع، بينما سيكون المهاجم الوحيد فى هذه المباراة هو مصطفى محمد.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأحد، فى تمام السابعة مساء.